Come il Barcellona ha intenzione di registrare i suoi nuovi acquisti (Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-16 14:52:47 Il web non parla d’altro: È stata fornita una panoramica di Come il Barcellona può permettersi le spese folli dell’estate. I Blaugrana sono in pericolo finanziario da tempo, ecco perché l’anno scorso non hanno potuto rinnovare il contratto di Lionel Messi. Tuttavia, ciò non ha impedito loro di sperperare i soldi finora quest’estate. Il Barcellona ha firmato grandi contratti sia con Andreas Christensen che con Frankie Kessie. Questo è stato seguito dal club che ha concordato una quota di trasferimento fino a 67 milioni di euro con il Leeds United per Raphinha e poi ha firmato Ousmane Dembele, il cui precedente contratto con il Barca è scaduto a giugno, con un nuovo contratto fino al 2024. Il Barcellona sembra non fermarsi qui, però. Venerdì è emersa la notizia che il Barcellona ... Leggi su justcalcio (Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-16 14:52:47 Il web non parla d’altro: È stata fornita una panoramica diilpuò permettersi le spese folli dell’estate. I Blaugrana sono in pericolo finanziario da tempo, ecco perché l’anno scorso non hanno potuto rinnovare il contratto di Lionel Messi. Tuttavia, ciò non ha impedito loro di sperperare i soldi finora quest’estate. Ilha firmato grandi contratti sia con Andreas Christensen che con Frankie Kessie. Questo è stato seguito dal club che ha concordato una quota di trasferimento fino a 67 milioni di euro con il Leeds United per Raphinha e poi ha firmato Ousmane Dembele, il cui precedente contratto con il Barca è scaduto a giugno, con un nuovo contratto fino al 2024. Ilsembra non fermarsi qui, però. Venerdì è emersa la notizia che il...

Pubblicità

CB_Ignoranza : @DiMarzio ha appena annunciato l’accordo fra il @FCBayern e il Barcellona per Lewandowski, di notte, come i ladri.… - Glongari : Come anticipato a fine maggio il #Barcellona sarebbe una destinazione gradita per #Koulibaly se la situazione con i… - _Morik92_ : #DiMaria firmerà un anno di contratto (senza nessuna opzione per il rinnovo) e prenderà la maglia numero 22. Ha vin… - _Introducing_me : Il Barcellona per esempio anche negli ultimi giorni non se mai permesso di fare con Lewa come stanno facendo i tedeschi con De ligt - AConan_Doyle : Come da noi anticipato a fine aprile Lewandowski Barcellona 9 mill€ annui -