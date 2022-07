Come funzionano le regole dell’aria condizionata con l’auto in sosta: si rischiano fino a 444 euro di multa (Di sabato 16 luglio 2022) È vietato tenere accesa l’aria condizionata accesa mentre si è in sosta. Altrimenti il rischio è una multa salatissima, alzata quest’anno da un minimo di 223 euro a un massimo di 444. Non è una novità, la norma venne introdotta già nel 2007, per poi subire modifiche nel 2010 e infine essere aggiornata sul fronte dei costi prima nel 2014 e poi ad aprile 2022. Il motivo di fondo del divieto è ambientalista. L’obiettivo è di limitare l’inquinamento provocato dalle auto. Cosa si intende per sosta La legge fa riferimento al termine «sosta» nell’art.157 del codice del strada, nel quale viene specificato che si intende «la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente». Il divieto quindi non vale per «l’arresto o ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) È vietato tenere accesa l’ariaaccesa mentre si è in. Altrimenti il rischio è unasalatissima, alzata quest’anno da un minimo di 223a un massimo di 444. Non è una novità, la norma venne introdotta già nel 2007, per poi subire modifiche nel 2010 e infine essere aggiornata sul fronte dei costi prima nel 2014 e poi ad aprile 2022. Il motivo di fondo del divieto è ambientalista. L’obiettivo è di limitare l’inquinamento provocato dalle auto. Cosa si intende perLa legge fa riferimento al termine «» nell’art.157 del codice del strada, nel quale viene specificato che si intende «la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente». Il divieto quindi non vale per «l’arresto o ...

Pubblicità

SilvanaColomb10 : @Gio2020Gio @GianlucaDaluiso Gentilissima, è Lei che non sta capendo niente. Conte da mesi cerca di scalzare Draghi… - angelopiemo : PARP-inibitori, cosa sono e come funzionano i farmaci per il tumore alle ovaie - DODO_from_roma : #meloni dice in tempesta hai bisogno del capitano scelto da equipaggio, misà che non sa bene come funzionano le gerarchie in marina - AldoSciara : @faleriad5 @lefrasidiosho Scusa ma tu sai come funzionano i decreti legge? - jadarf1 : @tziu_franco E dice di essere avvocato, pure! Probabilmente quando all'università spiegavano come funzionano le Ca… -

Bonus benzina, ecco come funzionano Motor1 Italia Al via i buoni benzina da 200€ contro il caro-carburante. Ecco come funzionano e chi può riceverli! Ascolta questo articolo Ascolta questo articolo. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito le istruzioni per i buoni benzina da 200€ introdotti contro il caro-carburante. Tieni inoltre presen ... Instagram: in test la funzione Live Producer. Ecco a che serve e come si usa Per le prime volte, è meglio scegliere “Esercitati”, in modo da vedere se funziona tutto, e da “sciogliersi” un po’. La schermata successiva, finalmente, mostrerà due valori ... Ascolta questo articolo Ascolta questo articolo. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito le istruzioni per i buoni benzina da 200€ introdotti contro il caro-carburante. Tieni inoltre presen ...Per le prime volte, è meglio scegliere “Esercitati”, in modo da vedere se funziona tutto, e da “sciogliersi” un po’. La schermata successiva, finalmente, mostrerà due valori ...