Colpo di teatro Roma, la rivelazione infiamma il calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022) La Roma, dopo aver preso Matic e Celik, continua ad essere attiva sul mercato: l’ultima rivelazione farà sorridere Mourinho. È ancora un cantiere in costruzione la Roma. Fin qui nella capitale sono arrivati soltanto due elementi: Nemanja Matic (che sarà il nuovo regista titolare) e Zeki Celik, il quale ricoprirà il ruolo di alternativa a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 16 luglio 2022) La, dopo aver preso Matic e Celik, continua ad essere attiva sul mercato: l’ultimafarà sorridere Mourinho. È ancora un cantiere in costruzione la. Fin qui nella capitale sono arrivati soltanto due elementi: Nemanja Matic (che sarà il nuovo regista titolare) e Zeki Celik, il quale ricoprirà il ruolo di alternativa a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

biif : RT @Anna302478978: In caso di dimissioni del Premier Draghi, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, assumerà la guid… - singerindubai : RT @Anna302478978: In caso di dimissioni del Premier Draghi, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, assumerà la guid… - smauri67 : RT @MarcoFattorini: Una giornata tragicomica in cui chi ha scatenato la #crisidigoverno poi non sa cosa fare. Se rinnovare la fiducia, riti… - lucacerchione : @DeGennaro_Paolo Come dice qualcuno, è un megalomane. Mi aspetto il colpo di teatro - napolitown : @1926_cri Anche un rutto gigante potrebbe essere un colpo di teatro -