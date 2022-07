Colonia-Milan, mercato e tanto altro: dalle 17 live sui nostri canali social! (Di sabato 16 luglio 2022) Appuntamento alle 17.00 sui nostri canali social per commentare, insieme ad Enrico Ianuario e Stefano Bressi, tutto ciò che riguarda il Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 16 luglio 2022) Appuntamento alle 17.00 suisocial per commentare, insieme ad Enrico Ianuario e Stefano Bressi, tutto ciò che riguarda il

Pubblicità

AntoVitiello : Convocati #Milan a Colonia Tatarusanu Mirante Kalulu Ballo Toure Gabbia Florenzi Michelis Coubis Stanga Bartesaghi… - AntoVitiello : Il #Milan a #Colonia per la prima amichevole estiva (@MilanNewsit @journ9ale) - tvdellosport : COLONIA ?? MILAN Questa sera, in esclusiva su #Sportitalia , la prima uscita ufficiale dei Campioni d’Italia???? Al… - viewthismona : RT @tvdellosport: COLONIA ?? MILAN Questa sera, in esclusiva su #Sportitalia , la prima uscita ufficiale dei Campioni d’Italia???? Alle 19,… - leonzan75 : RT @tvdellosport: COLONIA ?? MILAN Questa sera, in esclusiva su #Sportitalia , la prima uscita ufficiale dei Campioni d’Italia???? Alle 19,… -