Colonia-Milan e Inter-Monaco sovrapposte | tifosi furiosi contro Sportitalia | “Ma cosa fate?”

Sono letteralmente furiosi i tifosi di Milan e Inter per la decisione di Sportitalia di trasmettere sul canale principale in contemporanea e in alternanza quindici minuti delle sfide dei rossoneri contro il Colonia e dei nerazzurri contro il Monaco. L'emittente diretta da Michele Criscitiello, infatti, ha acquistato i diritti tv di entrambe le sfide, ma il Milan era iniziata alle ore 19 e l'Inter alle 20.30. Evidente come la scelte di trasmetterle tutte e due sul canale principale costringa a un ping pong tra i due campi per almeno un quarto d'ora che sta facendo infuriare gli spettatori. Va detto che l'Inter è trasmessa su web e app su Solocalcio in modo integrale.

