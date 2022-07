Colonia-Milan, ancora gol di Giroud: tiro a giro sotto l’incrocio (VIDEO) (Di sabato 16 luglio 2022) Olivier giroud trova ancora la via del gol nella partita amichevole Colonia-Milan, stavolta con un tiro dalla distanza. Dopo la prima rete, arrivata grazie ad un tocco delizioso a scavalcare il portiere avversario, il bomber francese colpisce dal limite con un tiro a giro che si infila sotto l’angolino, complica anche una leggera deviazione di un difensore. L’azione è partita da un grande anticipo di Kalulu, che ha poi accompagnato l’azione fino all’area avversaria. Di seguito e in alto, il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Oliviertrovala via del gol nella partita amichevole, stavolta con undalla distanza. Dopo la prima rete, arrivata grazie ad un tocco delizioso a scavalcare il portiere avversario, il bomber francese colpisce dal limite con unche si infilal’angolino, complica anche una leggera deviazione di un difensore. L’azione è partita da un grande anticipo di Kalulu, che ha poi accompagnato l’azione fino all’area avversaria. Di seguito e in alto, ildel gol. SportFace.

