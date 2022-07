Colonia-Milan 1-2, Giroud: “Impressionato dalle qualità di Adli” (Di sabato 16 luglio 2022) Olivier Giroud, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Colonia-Milan 1-2, partita amichevole valida per la 'Telekom Cup' Leggi su pianetamilan (Di sabato 16 luglio 2022) Olivier, attaccante rossonero, ha parlato a 'TV' al termine di1-2, partita amichevole valida per la 'Telekom Cup'

Pubblicità

tvdellosport : CHE GOL DI GIROUD?? Tacco di Rebic e scavetto di Giroud, è subito Milan show???? I rossoneri passano in vantaggio do… - AntoVitiello : ??Colonia-Milan (finché hanno giocato i titolari): #Kalulu fisicamente già in forma dopo una settimana di allenament… - AntoVitiello : Il #Milan a #Colonia per la prima amichevole estiva (@MilanNewsit @journ9ale) - FilippoLaBua1 : RT @AntoVitiello: Formazione ufficiale #Milan contro il Colonia Tatarusanu, Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Toure; Bakayoko, Pobega; Messia… - Claudio69_ : RT @tvdellosport: AL MILAN LA TELEKOM CUP?? Il Milan batte 2-1 il Colonia e si aggiudica la Telekom Cup 2022 grazie a una doppietta di Oliv… -