Colonia-Milan (1-2), come è andato l’esordio dei campioni d’Italia? (Di sabato 16 luglio 2022) Oggi 16 luglio al RheinEnergieStadion è iniziata ufficialmente la stagione del Milan, allenato da Stefano Pioli, contro il Colonia. Per i campioni d’Italia in carica arriva una convincente vittoria considerando le tante assenze per i rossoneri. Primo tempo Colonia-Milan Nei primi quarantacinque minuti Pioli propone subito la miglior formazione possibile: 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta, Florenzi-Gabbia-Kalulu-Ballo Touré in difesa, nei due davanti alla difesa spazio a Pobega e Bakayoko (il peggiore dei suoi), sulla trequarti spazio a Messias-Diaz e Rebic, in attacco la certezza Giroud. I primi 15 minuti sono tutti di marca tedesca. Il Colonia sfonda spesso sulle fasce e si rende pericoloso un paio di volte. I rossoneri passano in vantaggio alla prima occasione con ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 16 luglio 2022) Oggi 16 luglio al RheinEnergieStadion è iniziata ufficialmente la stagione del, allenato da Stefano Pioli, contro il. Per iin carica arriva una convincente vittoria considerando le tante assenze per i rossoneri. Primo tempoNei primi quarantacinque minuti Pioli propone subito la miglior formazione possibile: 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta, Florenzi-Gabbia-Kalulu-Ballo Touré in difesa, nei due davanti alla difesa spazio a Pobega e Bakayoko (il peggiore dei suoi), sulla trequarti spazio a Messias-Diaz e Rebic, in attacco la certezza Giroud. I primi 15 minuti sono tutti di marca tedesca. Ilsfonda spesso sulle fasce e si rende pericoloso un paio di volte. I rossoneri passano in vantaggio alla prima occasione con ...

Pubblicità

tvdellosport : CHE GOL DI GIROUD?? Tacco di Rebic e scavetto di Giroud, è subito Milan show???? I rossoneri passano in vantaggio do… - AntoVitiello : Convocati #Milan a Colonia Tatarusanu Mirante Kalulu Ballo Toure Gabbia Florenzi Michelis Coubis Stanga Bartesaghi… - AntoVitiello : ??Colonia-Milan (finché hanno giocato i titolari): #Kalulu fisicamente già in forma dopo una settimana di allenament… - sportli26181512 : A Colonia nel segno di Giroud, buona la prima per il Milan 22/23: A quasi due mesi dall’indimenticabile pomeriggio… - junkcok : RT @tvdellosport: DOPPIETTA DI GIROUD?? Il primo tempo si chiude 2-0 per il Milan???? Decisiva la doppietta di Olivier Giroud?? Segui il s… -