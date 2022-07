Claudia Gerini commenta le sue foto in bikini: “Ho trovato chiusa la palestra”. I commentatori divisi: “Deprimente che ti giustifichi”, “Bella e ironica” (Di sabato 16 luglio 2022) “Beccata a Isola di Espalmador… Certo… Mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti… Il più delle volte la palestra l’ho trovata chiusa!!! ????????????e si vede… Ma diciamo che ci stiamo difendendo discretamente“. Così Claudia Gerini, 51 anni, ha commentato su Instagram alcuni scatti ‘paparazzati’. Lei cammina in acqua e appare in ottima forma. I commentatori si sono divisi, come sempre, tra chi ha apprezzato (“Bella Claudia, Bella davvero! Una donna consapevole, sicura, ironica … non plastificata e stitica: il nuovo che avanza direi!”, uno dei tanti, tantissimi apprezzamenti) e chi invece ha definito “Deprimente che una donna si debba giustificare per la mancanza di adesione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) “Beccata a Isola di Espalmador… Certo… Mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti… Il più delle volte lal’ho trovata!!! ????????????e si vede… Ma diciamo che ci stiamo difendendo discretamente“. Così, 51 anni, hato su Instagram alcuni scatti ‘paparazzati’. Lei cammina in acqua e appare in ottima forma. Itori si sono, come sempre, tra chi ha apprezzato (“davvero! Una donna consapevole, sicura,… non plastificata e stitica: il nuovo che avanza direi!”, uno dei tanti, tantissimi apprezzamenti) e chi invece ha definito “che una donna si debba giustificare per la mancanza di adesione ...

