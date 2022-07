Claudia Galanti | il dramma che ha sconvolto la sua vita | Ecco cosa fa oggi

Leggi su esclusiva

(Di sabato 16 luglio 2022) La meravigliosa modella e showgirl ha vissuto un terribile, che ha cambiato la suaper sempre.è nata ad Asunción, capitale del Paraguay, nel 1981. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata molto presto: fin da ragazza ha cominciato a lavorare come modella, sfilando per diverse case di moda tra il Sud America, l’Europa ed il Nord America., il terribileche hala sua(fonte web)Ha debuttato come attrice appena maggiorenne, entrando nel cast della serie “Lux” e recitando nel film “Catastrofe imminente”. Successivamente ha partecipato a trasmissioni quali “Stranamore” e “Scorie”, per poi raggiungere la notorietà con “L’Isola dei famosi”. Grazie al reality show, ...