Classifica Tour de France 2022, quattordicesima tappa: Vingegaard maglia gialla con 2’22” su Pogacar (Di sabato 16 luglio 2022) Oggi, sabato 16 luglio, è andata in scena la quattordicesima tappa del Tour de France 2022 di ciclismo su strada: la frazione Saint Etienne-Mende, di 192.5 km, ha confermato la maglia gialla, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe transalpina, che identifica tra tutti i corridori il leader della Classifica generale, sulle spalle del ciclista della Danimarca Jonas Vingegaard. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato i fuggitivi di giornata, ed il simbolo del primato è stato mantenuto dal corridore della Jumbo-Visma, già in testa dopo la tredicesima tappa, che si trova infatti al primo posto in Classifica generale con 2’22” sullo sloveno ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Oggi, sabato 16 luglio, è andata in scena ladeldedi ciclismo su strada: la frazione Saint Etienne-Mende, di 192.5 km, ha confermato la, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe transalpina, che identifica tra tutti i corridori il leader dellagenerale, sulle spalle del ciclista della Danimarca Jonas. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato i fuggitivi di giornata, ed il simbolo del primato è stato mantenuto dal corridore della Jumbo-Visma, già in testa dopo la tredicesima, che si trova infatti al primo posto ingenerale con” sullo sloveno ...

Pubblicità

sportli26181512 : Tour de France: Matthews vince la 14^ tappa, Vingegaard ancora in maglia gialla: L'australiano della Bike Exchange… - Leonardo44447 : Il team @GreenEDGEteam affianca la @JumboVismaRoad in testa alla classifica relativa al numero di vittorie nei GC n… - sportface2016 : #TDF2022 La classifica generale dopo la quattordicesima tappa, #Pogacar attacca ma #Vingegaard non molla un centime… - sportface2016 : #TDF2022 I risultati e l'ordine di arrivo della quattordicesima tappa, #Matthews precede Alberto #Bettiol a Mende… - EddyTilatti : Ma non si diceva che il Tour è il terzo evento mondiale dopo il mondiale di calcio e le olimpiadi,il giro in questa… -