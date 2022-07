Ciclismo, Ganna: "Record dell'ora? Per il momento no" (Di sabato 16 luglio 2022) Sono settimane impegnative per Filippo Ganna, impegnato con il Tour de France dove ha fatto molto bene soprattutto nella tappa dell'Alpe d'Huez. L'azzurro si è intanto raccontato a Gazzetta dello Sport, Dopo il Tour, con la tappa finale del 24 luglio, gli viene chiesto se tenterà il Record dell'ora nel velodromo svizzero di Grenchen? "No, è già posticipato. Non sarà ad agosto. ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 16 luglio 2022) Sono settimane impegnative per Filippo, impegnato con il Tour de France dove ha fatto molto bene soprattutto nella tappa'Alpe d'Huez. L'azzurro si è intanto raccontato a Gazzettao Sport, Dopo il Tour, con la tappa finale del 24 luglio, gli viene chiesto se tenterà ilnel velodromo svizzero di Grenchen? "No, è già posticipato. Non sarà ad agosto. ...

