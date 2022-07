Ci mancava solo il ritorno del virus del Nilo: primi casi in Veneto e in Emilia. Massima allerta (Di sabato 16 luglio 2022) Sarà forse l’effetto del clima tropicale, ma il virus del Nilo occidentale – o West Nile – è tornato anche in Italia. Il 13 luglio l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha annunciato il primo caso dell’anno. Il contagio è avvenuto in provincia di Padova e si è manifestato, spiega il bollettino dell’Istituto, “nella forma neuro-invasiva”. L’infezione colpisce il sistema nervoso solo nelle persone più fragili e debilitate. In buona parte dei casi l’infezione passa senza sintomi. Il giornale Il Mattino di Padova informa anche di un secondo caso, asintomatico all’ospedale di Baggiovara, a Modena: si tratta di un 75enne con sintomi neurologici. La sua prognosi è riservata, ma l’uomo risponde alle terapie, fanno sapere i medici del reparto di neurologia. Non è chiaro se si tratti della stessa persona contagiata a Padova ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 luglio 2022) Sarà forse l’effetto del clima tropicale, ma ildeloccidentale – o West Nile – è tornato anche in Italia. Il 13 luglio l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha annunciato il primo caso dell’anno. Il contagio è avvenuto in provincia di Padova e si è manifestato, spiega il bollettino dell’Istituto, “nella forma neuro-invasiva”. L’infezione colpisce il sistema nervosonelle persone più fragili e debilitate. In buona parte deil’infezione passa senza sintomi. Il giornale Il Mattino di Padova informa anche di un secondo caso, asintomatico all’ospedale di Baggiovara, a Modena: si tratta di un 75enne con sintomi neurologici. La sua prognosi è riservata, ma l’uomo risponde alle terapie, fanno sapere i medici del reparto di neurologia. Non è chiaro se si tratti della stessa persona contagiata a Padova ...

