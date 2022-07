Chi è la consorte del conduttore Marco Liorni | Cosa sappiamo sulla “misteriosa” compagna (Di sabato 16 luglio 2022) Il conduttore di Reazione a Catena ha una compagna molto affermata nel suo lavoro. Proviamo a scoprire chi è, e che Cosa fa nella vita. Marco Liorni è un presentatore e autore televisivo, con un palmarès di tutto rispetto. Ha esordito in Tv nel lontano 1995 con Cronaca nera su GBR, ed oggi si trova in Rai a condurre il game show Reazione a catena – L’intesa vincente, per il terzo anno di fila. Altri programmi, solo per citarne alcuni, sono stati: Saranno famosi, Tutti pazzi per i reality, I sogni son desideri, Estate in diretta, Buon pomeriggi Italia, Notti sul ghiaccio, la vita in diretta, Sanemo giovani ItaliaSì. Liorni ha anche ricevuto degli importanti riconoscimenti, quindi il Telegatto e il Premio TV – Premio Regia Televisiva. E fin qui è tutto noto. Quello che invece è meno ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 16 luglio 2022) Ildi Reazione a Catena ha unamolto affermata nel suo lavoro. Proviamo a scoprire chi è, e chefa nella vita.è un presentatore e autore televisivo, con un palmarès di tutto rispetto. Ha esordito in Tv nel lontano 1995 con Cronaca nera su GBR, ed oggi si trova in Rai a condurre il game show Reazione a catena – L’intesa vincente, per il terzo anno di fila. Altri programmi, solo per citarne alcuni, sono stati: Saranno famosi, Tutti pazzi per i reality, I sogni son desideri, Estate in diretta, Buon pomeriggi Italia, Notti sul ghiaccio, la vita in diretta, Sanemo giovani ItaliaSì.ha anche ricevuto degli importanti riconoscimenti, quindi il Telegatto e il Premio TV – Premio Regia Televisiva. E fin qui è tutto noto. Quello che invece è meno ...

Pubblicità

LibertaMario : Telese, ma Telese chi è? Il principe consorte di una Berlinguer? Ecco, ora capisco. - CiroNoEuro : @ZioSt4lin @v_vendetta25 @NeminiNemo @AnacletoMitrag2 @marcantonio_88 Ma no dai, hanno una mentalità commerciale e… - ubriacadansia : Entri in un negozio tranquilla e ti ritrovi davanti zelletta e consorte ma chi me lo doveva dire a me, però carini devo dire - luigijannone : @rtl1025 Siamo alla follia pura...ma chi se ne frega di Totti e consorte?...storie di corna tengono banco più delle… - M_Siniscalchi : @MarcoStac A me fa riflettere che quando c'è una donna di potere non si veda mai il consorte, dietro, ad annuire, a… -