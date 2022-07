Chelsea | ufficiale Koulibaly | l’ex Napoli firma fino al 2026

(Di sabato 16 luglio 2022) Kalidouè ufficialmente un nuovo giocatore del. L’annuncio è arrivato direttamente dal club londinese, mettendo quindi il punto definitivo all’esperienza del difensore centrale al, per il quale ha disputato 317 partite con 14 gol realizzati in otto anni di militanza all’ombra del Vesuvio., il cui addio era ormai diventato certo dopo l’accelerata delnegli ultimi giorni, hato un contrattoal. “Kalidouè il secondo giocatore ad unirsi alquest’estate – annuncia il club inglese in una nota-. Il difensore arriva dale hato un accordo di quattro anni con Stamford ...

