Chelsea, la certezza di Merson: “Se prende Cristiano Ronaldo lotta per vincere la... (Di sabato 16 luglio 2022) L'ex calciatore non ha dubbi sulla forza del portoghese e l'utilità che potrebbe avere nel gioco dei Blues. Leggi su itasportpress (Di sabato 16 luglio 2022) L'ex calciatore non ha dubbi sulla forza del portoghese e l'utilità che potrebbe avere nel gioco dei Blues.

Pubblicità

WLT79 : Vi do la buonanotte con una certezza Girone Champions Chelsea Napoli - sanchez_strada : @Aledibbo1 @ncorrasco Ma proprio per quello. Dzeko va via e Lukaku chi ti garantisce che il Chelsea rinnova il pres… - learco88 : @Chiariello_CS I tempi fanno capire che il Napoli l'offerta l'abbia fatta solo dopo aver avuto la certezza che KK a… - MomoSaidMomo : @Chiesinho7 @jordancs580 Ho detto prima di luca, che il difensore era già chiuso. Non so se le fonti son le stesse,… - Giovann49624367 : @90ordnasselA Voglio sperare che ci sia già la certezza di riscatto di Lukaku perché se davvero dovesse tornare al… -