Cessione Muriqi: Lotito è furioso con il Bruges (Di sabato 16 luglio 2022) . La Lazio ora aspetta il rilancio del Maiorca Vedat Muriqi resta un caso aperto per quanto riguarda il mercato in uscita della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo il clamoroso naufragio della trattativa con il Bruges, col club belga che ha riscontrato fantomatici problemi durante le visite mediche, Lotito è furioso tanto da minacciare il ricorso alla FIFA. Il patron ha inoltre rifiutato la nuova offerta di prestito e aspetta un deciso rilancio dal Maiorca. Sono 9, bonus compresi, i milioni messi sul tavolo dagli spagnoli. Ancora troppo pochi: ne servono 12 per non registrare una pesante minusvalenza a bilancio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) . La Lazio ora aspetta il rilancio del Maiorca Vedatresta un caso aperto per quanto riguarda il mercato in uscita della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo il clamoroso naufragio della trattativa con il, col club belga che ha riscontrato fantomatici problemi durante le visite mediche,tanto da minacciare il ricorso alla FIFA. Il patron ha inoltre rifiutato la nuova offerta di prestito e aspetta un deciso rilancio dal Maiorca. Sono 9, bonus compresi, i milioni messi sul tavolo dagli spagnoli. Ancora troppo pochi: ne servono 12 per non registrare una pesante minusvalenza a bilancio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

