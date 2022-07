Catturato Caro Quintero | quanto vale il patrimonio proibito del signore della droga

(Di sabato 16 luglio 2022) La vita e le gesta dei grandi narcotrafficanti appassionano milioni e milioni di persone in tutto il mondo, complici soprattutto i numerosi e avvincenti adattamenti cinematografici e televisivi rilasciati negli ultimi anni. In questi giorni il nome di un “” è finito in prima pagina nella realtà: si tratta di Rafael, famigerato re dei narcosin Messico dopo faticose ricerche durante ben nove anni. Gli Stati Uniti ne hanno richiesto l’estradizione. Grazie alla sua lunghissima attività criminale,è riuscito ad accumulare unimmenso (e a proposito di patrimoni immensi, eccoquello del defunto presidente degli Emirati, lo sceicco Khalifa). Chi è ...

Tra i personaggi realmente esistiti che appaiono in Narcos: Mexico troviamo anche Rafael Caro Quintero, narcotrafficante cofondatore del Cartello di Guadalajara, considerato una delle più ... E' stato arrestato Rafael Caro Quintero. Uno dei Narcos più ricercati dagli Stati Uniti, scovato dalla polizia Messicana a San Simon.