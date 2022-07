Castiglia: "E' una cattiva riforma, per il Csm non cambia nulla" (Di sabato 16 luglio 2022) Palermo, 16 lug. (Adnkronos) - "Sa qual è la verità? Che con la riforma della giustizia non è cambiato nulla, assolutamente nulla. E' una cattiva riforma. Per il Csm, ad esempio, con la nuova legge un'enorme fascia di magistrati non è candidabile". A parlare in una intervista all'Adnkronos è il giudice Giuliano Castiglia, rappresentante del gruppo Articolo 101 nel direttivo dell'Anm, che oggi ha partecipato al Comitato direttivo centrale dell'associazione dei magistrati, che si è tenuto a Palermo, alla vigilia del trentennale della strage di via D'Amelio. "L'unico fatto positivo che registro nel contesto complessivo è l'iniziativa del comitato ‘Altra Proposta'. Sono stati selezionati dei colleghi attraverso il sorteggio e, in base all'ordine di estrazione e alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Palermo, 16 lug. (Adnkronos) - "Sa qual è la verità? Che con ladella giustizia non èto, assolutamente. E' una. Per il Csm, ad esempio, con la nuova legge un'enorme fascia di magistrati non è candidabile". A parlare in una intervista all'Adnkronos è il giudice Giuliano, rappresentante del gruppo Articolo 101 nel direttivo dell'Anm, che oggi ha partecipato al Comitato direttivo centrale dell'associazione dei magistrati, che si è tenuto a Palermo, alla vigilia del trentennale della strage di via D'Amelio. "L'unico fatto positivo che registro nel contesto complessivo è l'iniziativa del comitato ‘Altra Proposta'. Sono stati selezionati dei colleghi attraverso il sorteggio e, in base all'ordine di estrazione e alle ...

