Caso Regeni | Cassazione conferma stop al processo in Italia La reazione dei genitori

Caso Regoni: Cassazione conferma stop al processo in Italia. La reazione dei genitori (Di sabato 16 luglio 2022) Resta sospeso il processo ai quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni nel 2016 al Cairo. Lo ha deciso la corte di Cassazione L'articolo proviene da Firenze Post.

