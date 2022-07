Caso Regeni | Cassazione conferma stop al processo in Italia La reazione dei genitori del giovane

Pubblicità

SimoneAlliva : Il caso #Regeni è una prova di governo indecente. La manifestazione di una politica estera disastrosa. Però anco… - LaStampa : Caso Regeni, dalla Cassazione no al ricorso dei pm: resta stop al processo ai quattro 007 egiziani - LaStefi_P : RT @SimoneAlliva: Il caso #Regeni è una prova di governo indecente. La manifestazione di una politica estera disastrosa. Però ancora ci… - SilviaSimoncini : RT @Manubonc: #Mollicone, tutti assolti al processo: ma allora chi ha ucciso Serena e perché? Caso #Regeni, dalla Cassazione resta lo stop… - terradelricordo : RT @SimoneAlliva: Il caso #Regeni è una prova di governo indecente. La manifestazione di una politica estera disastrosa. Però ancora ci… -

Omicidio, stop della Cassazione. Così come disposto dalla Corte d'Assise nell'ottobre scorso ...Clodio nella quale si chiede di uscire dal questa " stasi processuale " che ha portato ildel ...Con la decisione della Cassazione si riducono i margini per poter celebrare un processo in Italia sul. Amaro il commento dei genitori del ricercatore ucciso: "Attendiamo di leggere le ...Si ferma nuovamente il processo sulla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano morto in Egitto nel 2016. La corte di Cassazione ...