Carrelli di plastica | Dai peperoni ai cespi d’insalata | ovunque imballaggi monouso Ecco le altre foto che ci avete mandato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 luglio 2022) Cetrioli eimballati singolarmente e ciliegie separate, a una a una, come se fossero anelli mostrati da un gioielliere. “Limitare l’uso e l’acquisto dellaal supermercato è praticamente impossibile” scrivono i sostenitori che continuano a inviare lediinutili nell’ambito della campagna ‘di’, che ilfattoquotidiano.it porta avanti insieme a Greenpeace. E leche continuano ad arrivare ne sono la prova. Tiziana ne invia una di cetrioli imballati singolarmente. “Uno a uno con la! Roba da matti” commenta la nostra sostenitrice, che li ha trovati in due supermercati, Lidl e Despar. Marco, invece, segnala lo spreco die carta con unascattata in ...