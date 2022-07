Pubblicità

Dai dati dell'ufficio comunale di statistica di Palazzo Vecchio emerge un quadro sempre più critico. L'esperto: 'Crescono molto gli alimenti sui quali incidono costi di trasporto e ...La nostra spesa con soltanto 10 euro in tasca ai banchi del mercato di Sant'Ambrogio Per approfondire : Articolo :e viaggi alle stelle. La scure dell'inflazione sulle famiglie ' Mala tempora currunt' dicevano i latini con piglio solenne quando non le cose non giravano per il verso giusto. Sbalzati ... Carne, bollette e viaggi alle stelle La scure dell’inflazione sulle famiglie A giugno inflazione a +7,8%: mai così alta da oltre 35 anni. A fornire il dato il dipartimento Servizi statistici del Comune di Terni. Ancora in crescita i prezzi di alimentari, le bollette e i carbur ...Dai dati dell’ufficio comunale di statistica di Palazzo Vecchio emerge un quadro sempre più critico. L’esperto: "Crescono molto gli alimenti sui quali incidono costi di trasporto e conservazione" ...