Carlotta Dell' Isola svela la malattia | «Ecco perché durante il GFVip sono ingrassata»

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @leggoit: #carlotta dell'isola 'grassa e cesso' svela i problemi di salute: «Ecco perché sono ingrassata al GFVip» - andreastoolbox : #Carlotta Dell'Isola 'grassa e cesso' svela i problemi di salute: «Ecco perché sono ingrassata al GFVip» - leggoit : #carlotta dell'isola 'grassa e cesso' svela i problemi di salute: «Ecco perché sono ingrassata al GFVip» - infoitcultura : Carlotta Dell’Isola, problemi di salute: “Perché ero ingrassata al GF” - infoitcultura : Carlotta Dell’Isola spiega per quale motivo era ingrassata al GF Vip 5 -

Le parole possono ferire, soprattutto se dette senza cognizione di causa. Lo sa bene'Isola , ex concorrente di Temptation Island insieme a Nello Sorrentino e del Grande Fratello Vip 2020 . La ragazza originaria di Anzio, durante la sua partecipazione al reality Mediaset, ......universitari a Trieste e completando il percorso in scienze'informazione, si dedica al giornalismo ed entra a fare parte della redazione di Sky TG24 . I teneri post su Instagram di...Bodyshaming sui social e seri problemi di salute: ex volto del GF Vip ha raccontato di quello che ha vissuto durante il reality ...Preparativi non procedono'. Dietro quei chili di troppo mostrati nella Casa del GF Vip c’era un motivo ben serio che Carlotta Dell’Isola ha svelato solo oggi Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino/ 'M ...