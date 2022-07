Carl Brave al Rock in Roma, il trionfo della romanità (Di sabato 16 luglio 2022) Carl Brave al Rock in Roma, si è esibito ieri sera, 15 luglio. Dopo aver rimandato per ben due anni, Carlo Coraggio, in arte Carl Brave, e per i fan più affezionati Carletto, ha inaugurato la prima tappa del suo tour proprio sul palco della sua amatissima Capitale. A presentarlo al pubblico è stato l’attore Romano Valerio Desirò, che l’ha celebrato come uno dei figli di Roma, uno di quelli che l’ha cantata e decantata. E in effetti, lo spettacolo a cui abbiamo assistito ieri, è stato un vero trionfo della Romanità. Carl Brave in concerto, il bello di essere Romani A duettare davanti al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 luglio 2022)alin, si è esibito ieri sera, 15 luglio. Dopo aver rimandato per ben due anni,o Coraggio, in arte, e per i fan più affezionatietto, ha inaugurato la prima tappa del suo tour proprio sul palcosua amatissima Capitale. A presentarlo al pubblico è stato l’attoreno Valerio Desirò, che l’ha celebrato come uno dei figli di, uno di quelli che l’ha cantata e decantata. E in effetti, lo spettacolo a cui abbiamo assistito ieri, è stato un veronità.in concerto, il bello di essereni A duettare davanti al ...

