Carenza immunoglobuline | usate male e non si trovano per chi servono

(Adnkronos) – Ci sono farmaci che possono aiutare tanti pazienti con patologie molto gravi a vivere una vita più dignitosa. Ma se queste stesse terapie iniziano a scarseggiare per i pazienti inizia un tunnel fatto di ansia e paura. E' quello che sta accadendo con le immunoglobuline che da diverso tempo in Italia sono carenti anche se c'è stato un aumento nel loro utilizzo. "I dati attuali relativi alla domanda di medicinali plasmaderivati in Italia attestano, conformemente a quanto osservato a livello internazionale, un incremento nell'uso di immunoglobuline (Ig), che negli ultimi anni continua esponenzialmente a crescere: una recente valutazione condotta dall'Emtm (European and Mediterranean Initiative in Transfusion Medicine) ha riscontrato dal 2004 a oggi un progressivo incremento nell'utilizzo fino al 40%, che comporta un potenziale sbilanciamento ...

