Cara Meloni | le urne in tempo di guerra sono un rischio troppo grande

(Di sabato 16 luglio 2022) La crisi politica italiana ha già rilevanti ripercussioni sulla politica europea e internazionale. In un simile contesto e’ singolare che Giorgia– autorevole leader dei Conservatori Europei – non senta il bisogno di scambiare qualche opinione con i suoi colleghi. La decisione di indire elezioni anticipate è nazionale e spetta al Capo dello Stato, ci mancherebbe altro. Tuttavia, anche se sei mesidavvero pochi, votare ai primi di ottobre 2022 o nella primavera 2023 potrebbe non essere la stessa cosa in questa stagione tumultuosa di repentini cambiamenti e piena di minacce incombenti. Giorgia, come peraltro tutti gli altri leader europei di destra e di sinistra, non sa chi sia né cosa abbia combinato Sergei Nicolov, dirigente del Ministero della Pubblica Istruzione della Federazione Russa In queste settimane i ...

Pubblicità

Concy621 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Si..ma non hanno la nostra legge elettorale..cara Meloni.. nessuno di voi politici… - eugriva111 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ci avete rotto le palle anche voi! Draghi ha 2 palle sotto che te, cara meloni nean… - FlorisserraGiu : @antoclerici Forse tanti si meritano questa signora che amano tanto. - virginiasacchi : #Salvini rispondendo alle domande di un giornalista: 'Il centrodestra e cioè #ForzaItalia e #Lega... '. Sì 'dimenti… - Simonaguer : Cara Meloni, caro Salvini, lo sapete vero che se si va a elezioni poi vi tocca governare, sí? In questo casino gene… -

la Repubblica

Può esserci lo zampino sovietico per il tramite della Cina (tantoa Conte) "Direi ... Se andassimo alle elezioni a breve, lapotrebbe far paura e prendere molti voti "A stare dietro ai ...Può esserci lo zampino sovietico per il tramite della Cina (tantoa Conte) "Direi ... Se andassimo alle elezioni a breve, lapotrebbe far paura e prendere molti voti "A stare dietro ai ... Rep Idee, Elly Schlein a Meloni: "No cara Giorgia, non si governa con l'odio" A meno che la mossa di Draghi serva in alternativa a spaventare quei parlamentari incollati allapoltrona”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in un’intervista al Sole 24 Ore, in ...Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Bene! Speriamo che la condanna ora venga confermata nei successivi gradi di giudizio. Nulla potrà restituire Willy a chi gli voleva bene, ma il suo sorriso, il ...