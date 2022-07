Calendario Mondiali atletica oggi | orari sabato 16 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 16 luglio 2022)16(e nella notte italiana di domenica 17) va in scena la seconda giornata dei2022 dileggera. Si preannuncia grande spettacolo a Eugene (Oregon, USA) e l’Italia vuole essere assoluta protagonista. Il Bel Paese si stringe attorno a Marcell Jacobs, chiamato a dare spettacolo sui 100 metri: il Campione Olimpico è atteso dalla semifinale e poi punta al colpaccio nell’atto conclusivo, inseguendo una medaglia dopo l’apoteosi di Tokyo. Da seguire con grande attenzione anche Elena Vallorti, impegnata nelle qualificazioni del salto in alto: la veneta si presenta con la seconda misura mondiale stagionale e punta a raggiungere la finale. Da non perdere Zaynab Dosso nelle batterie dei 100 metri femminili, Mario Lambrughi nelle ...

Pubblicità

giulia4880 : RT @VanityFairIt: A Eugene in Oregon partono i mondiali di atletica, i primi dopo le trionfali Olimpiadi di Tokyo. Ecco calendario, date e… - SHIN_Fafnhir : RT @microcerotis: Le risposte dell'ONU ai problemi del mondo Giornate Mondiali - Il calendario delle celebrazioni - SHIN_Fafnhir : RT @microcerotis: P.S. All'ONU sono pure dei comici 4 maggio, giornata mondiale della risata - infoitsport : Serie B, svelato il calendario 2022/2023: niente pausa durante i Mondiali - citynowit : La Serie BKT ha deciso di giocare durante i mondiali in Qatar -

E' stato varato ildella prossima serie B 2022 - 2023 che sarà uno dei tornei cadetti più difficili degli ... il campionato di B non di fermerà per due mesi in concomitanza deiin ...Tutte le date delPALERMO - É stato sorteggiato ildel prossimo campionato ... non ci sarà la sosta nel periodo in cui si disputeranno idel Qatar. I rosanero ...Decisi i dodici finalisti del lancio del martello maschile: non c’erano azzurri in gara. Andiamo a scoprire tutti i nomi di coloro che hanno superato il turno nella tarda serata italiana. Oggi, venerd ...MONDIALI ATLETICA - I risultati della prima sessione serale all'Hayward Field di Eugene. Ultimo ballo dal sapore leggermente amaro per Allyson Felix, gli USA si ...