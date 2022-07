Calciomercato Spezia: chiesto al Chelsea Ampadu (Di sabato 16 luglio 2022) . Possibile nuovo prestito in A per i difensore Secondo Il Secolo XIX lo Spezia si sarebbe fatto vivo col Chelsea per Ampadu, difensore che nella scorsa stagione ha militato in Serie A in prestito al Venezia. La società ligure avrebbe chiesto il calciatore in prestito che i Blues potrebbero lasciar partire senza troppi problemi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) . Possibile nuovo prestito in A per i difensore Secondo Il Secolo XIX losi sarebbe fatto vivo colper, difensore che nella scorsa stagione ha militato in Serie A in prestito al Venezia. La società ligure avrebbeil calciatore in prestito che i Blues potrebbero lasciar partire senza troppi problemi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

