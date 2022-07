Calciomercato Napoli, tifosi gelati: addio annunciato all’improvviso (Di sabato 16 luglio 2022) Serate di presentazioni in casa Napoli. La società ha presentato a Dimaro i giocatori che sono presenti attualmente nel ritiro. Il Napoli di Luciano Spalletti sta effettuando la prima parte di pre-stagione nel ritiro di Dimaro. Il club, rispetto a quello ammirato la scorsa stagione, ha visto tanti addii e questa è una delle più Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 16 luglio 2022) Serate di presentazioni in casa. La società ha presentato a Dimaro i giocatori che sono presenti attualmente nel ritiro. Ildi Luciano Spalletti sta effettuando la prima parte di pre-stagione nel ritiro di Dimaro. Il club, rispetto a quello ammirato la scorsa stagione, ha visto tanti addii e questa è una delle più Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Nessuna decisione definitiva per #Dybala: @OfficialASRoma e @sscnapoli le possibilità più concrete - DiMarzio : .@sscnapoli: continua il pressing per #Diallo del @PSG_inside e #KimMinJae del @Fenerbahce per il post #Koulibaly… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, blitz a Parigi per #Diallo - serieAnews_com : #Napoli, #Spalletti parla degli addii durante la presentazione e cita anche #Mertens tra coloro che ormai sono anda… - graficoinside : RT @DiegoDeLucaTwit: De Laurentiis ascolta, al massimo, i suoi fedelissimi. Non i social, vi pare? Ecco perché è inutile sbraitare qui. Il… -