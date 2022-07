Calciomercato Napoli: pronta l’offerta per il rinnovo di Fabian Ruiz (Di sabato 16 luglio 2022) . Contratto di 5 anni Crescono le possibilità di una permanenza di Fabian Ruiz al Napoli. In base a quanto scrive Il Mattino, infatti, fino a questo momento nessuna offerta è arrivata sul tavolo del club partenopeo per il centrocampista spagnolo. Da qui l’idea del Napoli di provare a rinnovare il contratto (in scadenza nel 2023) per altri 5 anni aumentando l’ingaggio da 1,5 a 2,2 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) . Contratto di 5 anni Crescono le possibilità di una permanenza dial. In base a quanto scrive Il Mattino, infatti, fino a questo momento nessuna offerta è arrivata sul tavolo del club partenopeo per il centrocampista spagnolo. Da qui l’idea deldi provare a rinnovare il contratto (in scadenza nel 2023) per altri 5 anni aumentando l’ingaggio da 1,5 a 2,2 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

