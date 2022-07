Calciomercato Napoli, Petagna sempre più lontano: il sostituto può arrivare dalla Serie A! (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo aver salutato Kalidou Koulibaly, il Napoli pensa alle operazioni in entrata e oltre a vari profili per la fase difensiva è alla ricerca anche di un attaccante. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club campano si starebbe muovendo per assicurarsi le prestazioni di Giovanni Simeone, dell’Hellas Verona. Giovanni Simeone Hellas Verona Napoli Il figlio dell’allenatore dell’Atletico Madrid è pronto per il salto di qualità e, dopo le avventure con Genova, Fiorentina, Cagliari e Verona, potrebbe trasferirsi in Campania per lottare, al fianco di Osimhen e compagni, per lo scudetto. Tra le due società vi sono ottimi rapporti e ci sarebbero già stati i primi contatti per avviare l’operazione. Tuttavia, prima di piazzare un colpo in entrata il Napoli ha necessità di vendere. Il possibile partente è Andrea ... Leggi su rompipallone (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo aver salutato Kalidou Koulibaly, ilpensa alle operazioni in entrata e oltre a vari profili per la fase difensiva è alla ricerca anche di un attaccante. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club campano si starebbe muovendo per assicurarsi le prestazioni di Giovanni Simeone, dell’Hellas Verona. Giovanni Simeone Hellas VeronaIl figlio dell’allenatore dell’Atletico Madrid è pronto per il salto di qualità e, dopo le avventure con Genova, Fiorentina, Cagliari e Verona, potrebbe trasferirsi in Campania per lottare, al fianco di Osimhen e compagni, per lo scudetto. Tra le due società vi sono ottimi rapporti e ci sarebbero già stati i primi contatti per avviare l’operazione. Tuttavia, prima di piazzare un colpo in entrata ilha necessità di vendere. Il possibile partente è Andrea ...

