Calciomercato Juventus, Gatti non convince: lo sgarbo alla Fiorentina (Di sabato 16 luglio 2022) Fabio Gatti è appena arrivato dal Frosinone, ma la sua scarsa esperienza internazionale rischia davvero di lasciarlo ai margini della rosa. La difesa della Juventus dovrà essere rinnovata e non poco in questa sessione di mercato, considerando infatti come l’addio di Giorgio Chiellini ha lasciato un vuoto davvero molto importante, senza poi dimenticare che è molto probabilmente che se andrà anche l’olandese Matthijs De Ligt, con Fabio Gatti che quindi potrebbe avere la grande occasione. LaPresseNon sarà per nulla facile per la Vecchia Signora del calcio italiano riuscire a trovare dei difensori che possono garantire le solidità per la prossima stagione, considerando infatti come sono state davvero tantissime le defezioni rispetto a un anno fa. Nel mercato di gennaio è stato acquistato dal Frosinone Fabio Gatti, con il ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 16 luglio 2022) Fabioè appena arrivato dal Frosinone, ma la sua scarsa esperienza internazionale rischia davvero di lasciarlo ai margini della rosa. La difesa delladovrà essere rinnovata e non poco in questa sessione di mercato, considerando infatti come l’addio di Giorgio Chiellini ha lasciato un vuoto davvero molto importante, senza poi dimenticare che è molto probabilmente che se andrà anche l’olandese Matthijs De Ligt, con Fabioche quindi potrebbe avere la grande occasione. LaPresseNon sarà per nulla facile per la Vecchia Signora del calcio italiano riuscire a trovare dei difensori che possono garantire le solidità per la prossima stagione, considerando infatti come sono state davvero tantissime le defezioni rispetto a un anno fa. Nel mercato di gennaio è stato acquistato dal Frosinone Fabio, con il ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Il passaggio di #Lewandowski al #Barcellona può dare al #Bayern il margine economico necessario per operare il rila… - Gazzetta_it : Dybala e Mertens senza squadra: Juve e Napoli, perché non ve li riprendete? - GiovaAlbanese : Chi vorresti alla #Juventus, in caso di cessione di #DeLigt nel corso di questa sessione di #calciomercato? - a_parenti_nrg25 : RT @ivan__serio: La trattativa per #Dybala è estremamente complicata. Al momento, #Inter esclusa a causa degli esuberi. Tuttavia, Milano re… - JuventusNews36_ : RT @Gazzetta_it: Addio Koulibaly, chi resta nel casting Juve? -