Brioches girella | sofficissime e golose | così facili che mia nonna le preparava sempre!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 16 luglio 2022) In casa, in modo molto semplice, si possono creare tanti dolci e di ogni genere. Qui di seguito andremo a vedere come realizzare unadolce ripiena di panna. Grazie ad un impasto morbido che avvolge un cuore cremoso questanon può non piacere. Sarà delicata e la preparerai ogni volta che vorrai festeggiare. Gli ingredienti utili sono: 160 ml di latte 2 cucchiai di zucchero 20 gr di lievito 2 uova 400 gr di farina Sale quanto basta Procedimento Portiamo il lievito diviso a pezzi nella nostra planetaria per poi versare il latte tiepido e lo zucchero. Mescoliamo con uno sbattitore manuale per poi aggiungere la farina. Continuiamo inserendo le uova e azioniamo l’elettrodomestico. Nel mentre impasta aggiungiamo un pizzico di sale, Ottenuta una massa copriamola con una pellicola alimentare e facciamola lievitare per 30 minuti in un posto ...