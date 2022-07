Bremer Inter | chiusura prevista a inizio settimana | emergono nuovi dettagli della trattativa

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Bremer-#Inter 30 milioni, eventuali bonus, carte pronte tra lunedì e martedì ????da dicembre così.Sarà esaudita la sua volontà. Presto ?? - MarcoGuidi13 : Improvvisa e decisa accelerata #Juve su #Bremer: è testa a testa con l’#Inter ora, l’offerta bianconera è però migl… - tancredipalmeri : Bremer all’Inter lunedì per 30m€, esclusiva SportItalia - sportal_it : Gleison Bremer all'Inter: Torino a caccia del sostituto - DucaOfficial : RT @miki_cr01: Stiamo fottendo #Bremer all'Inter, ma vi vedo preoccupati per De Ligt. #Juventus -

L'continua a lavorare per. Napoli: ufficiale l'addio a Koulibaly . Milan: a centrocampo si pensa a Wijnaldum . Doppio movimento per la Fiorentina: arriva Dodo . Il Monza non si ferma: ...Commenta per primo L'stringe i tempi per. Come si legge sul Corriere dello Sport , lunedì è in agenda un incontro con il presidente granata Cairo per chiudere l'acquisto del difensore brasiliano: offerta da ...Per il momento è uscito dai radar o comunque non è più una priorità, ma fino a due-tre mesi fa l’Inter ha pensato a Kim Min-Jae ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...