“Brava Giorgia, portaci al voto”: sui social la Meloni diventa un’eroina e fa il pieno di ‘like’ (Di sabato 16 luglio 2022) Sui social per molti è già campagna elettorale. Leader e followers si confrontano a colpi di post e cinguettii: tanti incoraggiano la propria parte, alcuni criticano, altri invadono le bacheche altrui portando l’attacco. Facebook, Twitter, Instagram sono in ebollizione: a migliaia fioccano pareri, richieste, preghiere e anche insulti (“andate a lavorare”) ai leader politici italiani che si confrontano sul web per capire il sentiment della Rete, dopo lo scoppio della crisi di governo. Dal sondaggio di Salvini, che chiede via social consigli sul da farsi, alla raccolta di firme per il Draghi bis di Renzi. Passando per il protagonista della crisi, Giuseppe Conte, presidente del M5S. Ma sono i profili social di Giorgia Meloni ad ottenere plausi e incoraggiamenti per questa nuova fase che va ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 luglio 2022) Suiper molti è già campagna elettorale. Leader e followers si confrontano a colpi di post e cinguettii: tanti incoraggiano la propria parte, alcuni criticano, altri invadono le bacheche altrui portando l’attacco. Facebook, Twitter, Instagram sono in ebollizione: a migliaia fioccano pareri, richieste, preghiere e anche insulti (“andate a lavorare”) ai leader politici italiani che si confrontano sul web per capire il sentiment della Rete, dopo lo scoppio della crisi di governo. Dal sondaggio di Salvini, che chiede viaconsigli sul da farsi, alla raccolta di firme per il Draghi bis di Renzi. Passando per il protagonista della crisi, Giuseppe Conte, presidente del M5S. Ma sono i profilidiad ottenere plausi e incoraggiamenti per questa nuova fase che va ...

