Brasile e Giamaica | la gente è terrorizzata dalla violenza di polizia e criminalità

(Di sabato 16 luglio 2022) In questo blog mi sono spesso soffermato a descrivere gli episodi di cruenta ferocia di cui si sono macchiate le forze dell’ordine nel continente americano, tra cui spicca per efferatezza lain. Ho raccontato con dovizia di particolari la strage avvenuta a Lionel Town, un paesino dell’entroterrano, dove nel giugno 2021 una pattuglia impazzita ha aperto il fuoco su un taxi collettivo, provocando la morte di 4 passeggeri – tra cui 2 ragazzi minorenni – e il ferimento di altri sei. Il principale responsabile, un detective noto per altri abusi, rimane tuttora non solo impunito, ma anche in servizio effettivo come se nulla fosse. Par condicio vuole che io descriva anche lanon solo di poliziotti o criminali incalliti, ma anche diordinaria ...