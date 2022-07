Botte e offese al papà disabile | 33enne di Benevento rinviata a giudizio

(Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Prima minaccia e offende i genitori, poi li picchia. Accade per diverse settimane, fino alla denuncia: per questo motivo unadiera finita in carcere ed ora è stata. Questa la decisione del giudice Pietro Vinetti, del Tribunale di, dopo aver letto gli atti ed esaminata la richiesta diimmediato presentata dal P.M Flavia Felaco. La donna, difesa dall’avvocato Fabio Russo, è accusata di aver picchiato il padre,e costretto su una sedia a rotelle, con schiaffi e pugni, facendolo cadere a terra. Un episodio che sarebbe stato, secondo la procura di, solo l’ultimo di una serie: stando all’accusa, infatti, ci sarebbero state ...

