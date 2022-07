Borse in picchiata per Draghi. Una balla che si smentisce da sola. Il calo nello stesso giorno della crisi dipende da altro ma per attaccare i 5S si mente sapendo di mentire (Di sabato 16 luglio 2022) Di tutte le balle tirate fuori dalle vedove di Draghi ce n’è una da fare invidia alla propaganda ucraina e russa, a seconda del giornata in cui i chi la spara più grossa. La fake news racconta che la crisi di Governo ha fatto cadere la Borsa, e i mercati sconvolti hanno subito presentato il conto, facendo perdere a Piazza Affari circa tre punti e mezzo. Quei farabutti dei Cinque Stelle, che non votano il Decreto aiuti per aumentare i sostegni economici a famiglie e imprese, ci hanno fatto perdere più di trenta miliardi di capitalizzazione delle società quotate. Un’autentica cretinata, che rilanciata da politici cialtroni e opinionisti a secco totale dei rudimenti dell’informazione finanziaria, diventa però virale in tv e sui social, certificando così che possiamo permetterci di cambiare inquilino a Palazzo Chigi. Peccato che ieri, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 16 luglio 2022) Di tutte le balle tirate fuori dalle vedove dice n’è una da fare invidia alla propaganda ucraina e russa, a seconda del giornata in cui i chi la spara più grossa. La fake news racconta che ladi Governo ha fatto cadere la Borsa, e i mercati sconvolti hanno subito presentato il conto, facendo perdere a Piazza Affari circa tre punti e mezzo. Quei farabutti dei Cinque Stelle, che non votano il Decreto aiuti per aumentare i sostegni economici a famiglie e imprese, ci hanno fatto perdere più di trenta miliardi di capitalizzazione delle società quotate. Un’autentica cretinata, che rilanciata da politici cini e opinionisti a secco totale dei rudimenti dell’informazione finanziaria, diventa però virale in tv e sui social, certificando così che possiamo permetterci di cambiare inquilino a Palazzo Chigi. Peccato che ieri, ...

