Bonus benzina da 200 euro solo ai lavoratori dipendenti Scandalo italiano, il governo se ne fotte degli autonomi (Di sabato 16 luglio 2022) I lavoratori autonomi vanno uccisi, è chiaro. Secondo la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro a dicembre 2021 i lavoratori autonomi sono diventati 4 milioni 940.000. Erano più di 5 milioni e mezzo poco tempo prima (la perdita ma Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 16 luglio 2022) Ivanno uccisi, è chiaro. Secondo la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro a dicembre 2021 isono diventati 4 milioni 940.000. Erano più di 5 milioni e mezzo poco tempo prima (la perdita ma Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

mara_carfagna : Proroga del taglio delle accise su benzina e gasolio; bonus di 200 euro per 28 milioni di lavoratori e pensionati;… - borghi_claudio : @giulianol @TheForgottenM13 @megliobarbari L'unica cosa che si otterrebbe non facendo passare il decreto aiuti doma… - Affaritaliani : Arriva bonus benzina: 200 € solo per lavoratori dipendenti. La discriminazione - CosenzaChannel : Buoni benzina per i lavoratori dipendenti: bonus fino a 200 euro - suffragettecine : RT @repubblica: Bonus benzina contro il caro carburanti: ecco come funziona. Ai lavoratori fino a 458 euro -