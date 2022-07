Bonus benzina, annuncio Agenzia Entrate: come ottenerlo (Di sabato 16 luglio 2022) Con apposita circolare l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come si ottiene il Bonus benzina da 200 euro per i dipendenti del settore privato Sono state finalmente rese note da parte dell’Agenzia delle Entrate le istruzioni per i datori di lavori del settore privato che aderiscono all’iniziativa che riguarda l’erogazione ai propri dipendenti dei buoni benzina. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 16 luglio 2022) Con apposita circolare l’delleha chiaritosi ottiene ilda 200 euro per i dipendenti del settore privato Sono state finalmente rese note da parte dell’dellele istruzioni per i datori di lavori del settore privato che aderiscono all’iniziativa che riguarda l’erogazione ai propri dipendenti dei buoni. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

mara_carfagna : Proroga del taglio delle accise su benzina e gasolio; bonus di 200 euro per 28 milioni di lavoratori e pensionati;… - borghi_claudio : @giulianol @TheForgottenM13 @megliobarbari L'unica cosa che si otterrebbe non facendo passare il decreto aiuti doma… - ParliamoDiNews : Bonus benzina 200 euro: tutto quello che devi sapere per ottenerlo #benzina #bonus #carocarburante #16luglio - infoitinterno : Bonus benzina 200 euro anche per le auto elettriche: ecco chi può richiederlo - horottoilvetro : RT @GiaPettinelli: Al via bonus benzina 200 euro, anche per auto elettriche -