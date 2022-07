Bologna, Svanberg: «Wolfsburg, le migliori condizioni per crescere» (Di sabato 16 luglio 2022) Le prime parole dell’ex Bologna Svanberg dopo l’arrivo al Wolfsburg: «Qui le migliori condizioni per crescere come calciatore» L’ex calciatore del Bologna Mattias Svanberg ha parlato ai canali ufficiali del Wolfsburg, la sua nuova squadra. Di seguito le sue parole. «Nei colloqui con la dirigenza ho subito intuito quanto mi volessero al Wolfsburg. Questo è stato molto importante per me. Ci sono le migliori condizioni qui per crescere come giocatore e credo di poter aiutare la squadra ad ottenere successi. Darò tutto per vincere le partite, così da poter giocare al meglio in Bundesliga e giocare di nuovo anche in Europa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) Le prime parole dell’exdopo l’arrivo al: «Qui lepercome calciatore» L’ex calciatore delMattiasha parlato ai canali ufficiali del, la sua nuova squadra. Di seguito le sue parole. «Nei colloqui con la dirigenza ho subito intuito quanto mi volessero al. Questo è stato molto importante per me. Ci sono lequi percome giocatore e credo di poter aiutare la squadra ad ottenere successi. Darò tutto per vincere le partite, così da poter giocare al meglio in Bundesliga e giocare di nuovo anche in Europa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

