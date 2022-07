Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti sabato 16 luglio

(Di sabato 16 luglio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a162022. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 8.857 nuovi, 13, 31 (+6) ricoverati in terapia intensiva, 721 (+13) ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre 107.506 gli attualmente positivi. SportFace.

