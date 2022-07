Blasi-Totti e la spartizione dei beni | accordo in alto mare

Leggi su 361magazine

(Di sabato 16 luglio 2022) Sarebbe una trattativa complessa quella che riguarda ladel patrimonio tra Ilarye Francescodopo la separazione Immobili, società e guadagni ottenuti dal lavoro dell’uno e dell’altra. Stiamo parlando della ex coppia formata da Ilarye Francescoche si sono separati e lo hanno comunicato ai fan lunedì scorso con due comunicati disgiunti. Ma stando ad alcune indiscrezioni sulladel patrimonio i due ex coniugi sarebbero in. Come riferisce Il Corriere della Sera, “al momento è tutto fermo, perché una delle due parti in causa è appunto assente”. Si tratta della bella conduttrice che si trova in questi giorni in vacanza in Tanzania con i suoi figli, come ha mostrato sui suoi social. E ancora, il ...