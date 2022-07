BLANCO a Villa Manin, il suo concerto è stato pura energia (Di sabato 16 luglio 2022) Era uno dei concerti più attesi dell’estate in Friuli Venezia Giulia. Era sicuramente l’artista più atteso, visti i numeri record che ha toccato sia col suo disco d’esordio che con i sold out dei concerti annunciati finora (oltre 11 mila i biglietti venduti in soli 37 minuti per la sua prima e unica data in regione, organizzata da VignaPR e FVG Music Live in collaborazione con Erpac FVG). BLANCO è pura energia e con un sorprendente atteggiamento rock ieri ha conquistato il pubblico accorso da mezza Italia e la splendida cornice di Villa Manin, che questa estate è tornata ufficialmente nel circuito dei grandi concerti. Un live intenso, in cui ogni canzone è stata una grande hit cantata all’unisono dai tantissimi fans accorsi sin dalle prime ore del mattino. Tra i momenti topici ci ... Leggi su udine20 (Di sabato 16 luglio 2022) Era uno dei concerti più attesi dell’estate in Friuli Venezia Giulia. Era sicuramente l’artista più atteso, visti i numeri record che ha toccato sia col suo disco d’esordio che con i sold out dei concerti annunciati finora (oltre 11 mila i biglietti venduti in soli 37 minuti per la sua prima e unica data in regione, organizzata da VignaPR e FVG Music Live in collaborazione con Erpac FVG).e con un sorprendente atteggiamento rock ieri ha conquiil pubblico accorso da mezza Italia e la splendida cornice di, che questa estate è tornata ufficialmente nel circuito dei grandi concerti. Un live intenso, in cui ogni canzone è stata una grande hit cantata all’unisono dai tantissimi fans accorsi sin dalle prime ore del mattino. Tra i momenti topici ci ...

Pubblicità

commesadgarcons : Se mi sono pentito di non aver preso i biglietti per Blanco a Villa Manin? Si abbastanza - rvmesxbae : i concerti a villa manin mi fanno strano solo perché codroipo e dintorni non se li fila mai nessuno E QUEST'ANNO SO… - TgrRaiFVG : La villa Manin di Passariano ospita il concerto di Blanco davanti ad una folla in delirio. A Trieste, spazio alla d… - Telefriuli1 : ??'???????? ???? ???????????? ???????????????? ?? ?????????????? ?????????? ?????????? / ???? ?????????? 'Pura energia' al concerto di ieri sera. Oltre 11 mila i… - AliceLiani_ : Ma ieri per caso ha cantato Blanco a Villa Manin? #chiedo -