Bimbo morto, il pm ascolterà i genitori 'Dubbi sull'intossicazione alimentare' (Di sabato 16 luglio 2022) Rosalia Manosperti, 35 anni, e il piccolo Andrea (di spalle) in una foto d'archivio di Nino Femiani È diventato un giallo la vicenda della morte di Andrea 'Andreuccio' Mirabile, 6 anni, deceduto il 2 ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Rosalia Manosperti, 35 anni, e il piccolo Andrea (di spalle) in una foto d'archivio di Nino Femiani È diventato un giallo la vicenda della morte di Andrea 'Andreuccio' Mirabile, 6 anni, deceduto il 2 ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : I pm sentiranno i genitori del bimbo morto a Sharm. La Procura di Palermo vuole ricostruire gli spostamenti della c… - LBasemi : RT @VivoLibera: Nel Lazio del macellatore della Sanità Pubblica Zingaretti (15 Ospedali chiusi in 9 anni in preda al delirio liberista seco… - elena6580 : RT @VivoLibera: Nel Lazio del macellatore della Sanità Pubblica Zingaretti (15 Ospedali chiusi in 9 anni in preda al delirio liberista seco… - paolochiariello : #Juorno #bimbo morto a #Sharm, è un giallo. Saranno sentiti i genitori - juornoit : #Juorno #bimbo morto a #Sharm, è un giallo. Saranno sentiti i genitori -