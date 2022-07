Bettiol da 9 pronto per il Mondiale, Vingegaard non si scompone, Pogacar nervoso (Di sabato 16 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di sabato 16 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Tour, le pagelle della tappa di Mende: Bettiol da 9 pronto per il Mondiale, Vingegaard non si scompone, Pogacar ner… - azazel81 : @a_autieri ti ho immaginato pronto a partire in macchina ad andare a 'ridiscutere' con i tipi sull'Alpe d'Huez su B… - Cinquantenni : #Bettiol fermato per la protesta di alcune persone che hanno bloccato la 10a tappa #TourDeFrance2022 pronto a ripar… -