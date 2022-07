Berlusconi salva conti in rosso di Forza Italia | con 92 milioni euro resta unico ‘proprietario’ del partito

(Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) –è sempre più una ‘questione di famiglia’. Quando non ci pensa il fondatore Silvioin prima persona (dal 2014 ha sborsato di tasca propria quasi 100di) ci sono le sue aziende o i familiari a rimpinguare le casse azzurre. Ad oggi, infatti, secondo quanto emerge dall’ultimo bilancio, con ben 92di‘pti’, il Cavil ”principale creditore” nei confronti del Movimento lanciato nel ’94, nonchè, di fatto, l’proprietario. Basta spulciare tra le passività e leggere attentamente la voce ‘debiti verso altri finanziatori’, dove in realtà ‘l’altro finanziatore’ è uno solo: l’ex premier appunto. Non solo. Come capita da anni, la Fininivest ‘contribuisce ...

Pubblicità

MilaVolani : @NicolaPorro Si pero' poi salva Letta, Berlusconi, Salvini, Draghi,Renzi e Meloni, tutti parte del sistema, tutti f… - pgaiardoni : ma lo capite che Draghi non è un idiota? Se può se ne esce mentre 3 stupidini (Conte,Meloni,Salvini)vogliono andare… - Frances34995995 : @sticazzi_93 @inon24 Completamente , é la unica in Italia che é sempre coerente , la Lega ha dimostrato essere inut… - donatellamansu1 : @Frances39747547 Tra i due berlusconi è quello che si salva - Diesian59 : @PattyV11434094 @ottobrerosa È dal 2011, fatta salva la parentesi del primo governo Conte, che governa il centrosin… -

Gazzetta di Reggio

Massimo Gramellini - 15 luglio 2022 I tuoi preferitiquesto articolo e leggilo quando vuoi. Il servizio è dedicato agli utenti registrati. Non hai ...(come capitava un tempo con), ma è ...Lida l la galera l'elezione come indipendenti nelle file socialiste : Jannuzzi sarà senatore,...è diventando il nuovo proprietario del quotidiano riuscendo a sventare la scalata di" ... Berlusconi salva conti in rosso di Forza Italia, con 92 milioni euro resta unico (Adnkronos) - Forza Italia è sempre più una 'questione di famiglia'. Quando non ci pensa il fondatore Silvio Berlusconi in prima persona (dal 2014 ha sborsato di tasca propria quasi 100 milioni di eur ...Nel M5s rivolta anti Conte. L’accusa di D’Incà: uscire è un errore, mette a rischio la stabilità dell’Italia e dell’Europa La mediazione pd Letta passa la giornata al telefono e continua a credere in ...