Benitez: «Koulibaly è fortissimo ma in Premier non sarà fisicamente dominante come in Italia» (Di sabato 16 luglio 2022) The Athletic dedica un lungo approfondimento a Kalidou Koulibaly. Articolo in cui vengono evidenziati non solo gli aspetti positivi del senegalese, le sue ottime performance in Serie A, le sua capacità nell’uno contro uno, ma anche quelli che potrebbero essere i suoi punti deboli in Premier League. Ci sono anche dichiarazioni di Rafa Benitez. Benitez è fiducioso che le qualità di Koulibaly saranno evidenti anche in Inghilterra, pur con qualche aspetto da rivedere. “A volte deve migliorare la sua concentrazione”, aggiunge. “Può perdere la concentrazione perché troppo sicuro di sé, ma è stato decisivo a Napoli e le persone che conosco mi hanno detto che è stato il miglior centrale difensivo in Italia in questo periodo. Questa stagione sarà la sua prima stagione in ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 luglio 2022) The Athletic dedica un lungo approfondimento a Kalidou. Articolo in cui vengono evidenziati non solo gli aspetti positivi del senegalese, le sue ottime performance in Serie A, le sua capacità nell’uno contro uno, ma anche quelli che potrebbero essere i suoi punti deboli inLeague. Ci sono anche dichiarazioni di Rafaè fiducioso che le qualità disaranno evidenti anche in Inghilterra, pur con qualche aspetto da rivedere. “A volte deve migliorare la sua concentrazione”, aggiunge. “Può perdere la concentrazione perché troppo sicuro di sé, ma è stato decisivo a Napoli e le persone che conosco mi hanno detto che è stato il miglior centrale difensivo inin questo periodo. Questa stagionela sua prima stagione in ...

Pubblicità

veniovanni : RT @napolista: Benitez: «Koulibaly è fortissimo ma in Premier non sarà fisicamente dominante come in Italia» The Athletic pone alcuni dubb… - napolista : Benitez: «Koulibaly è fortissimo ma in Premier non sarà fisicamente dominante come in Italia» The Athletic pone al… - 100x100Napoli : Per averci resi più napoletani, francesi, senegalesi...Uomini! - itzzzmat : Domani nel primo pomeriggio alle ore 14:30, si terrà anche la conferenza stampa di presentazione di #Koulibaly in s… - AndreaPunzoDice : @l_borrelli @Napoli_Report @DiMarzio Questo ha 25 anni . Ha 25 anni si capisce già di che pasta sei fatto. Se sei s… -