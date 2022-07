Benevento, Elia verso il ritorno in B: accordo raggiunto (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Benevento ha deciso di non affondare il colpo su Salvatore Elia. L’esterno destro, utilizzato anche come terzino da Fabio Caserta nella passata stagione, difficilmente farà ritorno in giallorosso dopo essere rientrato all’Atalanta per fine prestito. Il classe 1999 originario di Prato, però, non rimarrà nella rosa a disposizione di Gasperini, ma farà ritorno in serie B. La trattativa con il Palermo, infatti, appare destinata a concludersi con una fumata bianca. Le due società avrebbero trovato l’accordo anche sulla formula del trasferimento, con Elia che dovrebbe approdare alla corte di Baldini in prestito, con diritto di riscatto in favore dei rosanero. Resterebbero da limare solo gli ultimi dettagli, poi l’ambiziosa ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilha deciso di non affondare il colpo su Salvatore. L’esterno destro, utilizzato anche come terzino da Fabio Caserta nella passata stagione, difficilmente faràin giallorosso dopo essere rientrato all’Atalanta per fine prestito. Il classe 1999 originario di Prato, però, non rimarrà nella rosa a disposizione di Gasperini, ma faràin serie B. La trattativa con il Palermo, infatti, appare destinata a concludersi con una fumata bianca. Le due società avrebbero trovato l’anche sulla formula del trasferimento, conche dovrebbe approdare alla corte di Baldini in prestito, con diritto di riscatto in favore dei rosanero. Resterebbero da limare solo gli ultimi dettagli, poi l’ambiziosa ...

Pubblicità

ottopagine : Mercato no-stop: Elia al Palermo, Caso al Frosinone. E Inzaghi ne vuole tanti #Benevento - tifosipalermoit : Non solo Brunori e Pigliacelli. Con l’Atalanta si discute dell’esterno destro Elia, l’anno scorso in serie B con l… - Max_Mogavero : #Benevento, tutto fermo per il ritorno di Salvatore Elia: l'esterno non rientra nei piani dell'#Atalanta, ma per or… -